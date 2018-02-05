美国南卡罗来纳州两列火车相撞导致两人死亡逾100人受伤

路透南卡罗来纳凯西2月4日 - 美国全国铁路客运公司(Amtrak)一列转向侧道的客运列车周日在南卡罗来纳州与一列货运列车相撞，导致两名工作人员死亡，至少116人受伤，这是三个月以来铁路发生的第三起致命车祸。

当地时间凌晨2:35左右(0735 GMT)，从纽约开往迈阿密的Amtrak 91次列车撞上一列停在侧道的CSX Corp (CSX.O)货运列车。该客运列车载有九名工作人员和136名乘客。

美国国家运输安全委员会(NTSB)的主席Robert Sumwalt在新闻发布会上说，这段铁路由CSX运营，这辆Amtrak列车在一个道岔处转向侧道，该道岔引导列车向那个方向行驶。

“本次调查的关键是弄清那处道岔为何会向那个方向引流，”他说，并称机车受到的损害是“灾难性的”。一个NTSB调查组正在现场进行调查。

撞车造成的116名伤者中，有两人伤势危殆。事故地点位于哥伦比亚市西南约5英里(8公里)处。

美铁总裁兼执行长Richard Anderson称，客运列车撞上一辆CSX货运列车的尾部。NTSB称，货运列车有两个火车头和34个空汽车架，用于运输轿车。

现场画面显示，客运列车的火车头还躺在铁轨旁边，第一节车厢扭曲而且也已脱轨，不过还保持直立。

货运列车至少有四节车厢被撞损，但仍位于轨道上。

该辆客运列车属于Amtrak的Silver Star Service客运路线。有官员称，撞击造成大约5,000加仑燃油泄漏，但不会给公共安全构成威胁。

麦克马斯特称他被告知Amtrak火车当时的行进速度约为每小时59英里(95公里)。

NTSB没有透露Amtrak火车行进速度的细节。

联邦铁路管理局的一个调查团队也在南卡罗来纳州事故现场，帮助调查事故原因。(完)