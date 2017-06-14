美国司法部长国会作证拒绝提供与特朗普对话细节 触怒民主党议员

路透华盛顿6月13日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周二将有关他勾结俄罗斯干预去年总统大选的说法斥为“恶意的谎言”，还因拒绝提供自己与总统特朗普的对话细节而同民主党议员展开唇枪舌战。

塞申斯当天出席参议院情报委员会的听证会。在这场备受注目、长达两个半小时的作证中，民主党议员连番施压，要求他复述与特朗普的对话，双方爆发一连串激烈口角。

“今天，你在此举起右手郑重宣誓会阐述事实，将实情一五一十全盘托出，”民主党参议员Martin Heinrich说，“现在却拒绝回答问题。你这是在妨碍调查。”

塞申斯拒绝表明自己在5月9日特朗普解雇前联邦调查局(FBI)局长科米之前，是否与之讨论过科米对涉俄问题的调查。此外，3月时塞申斯作出回避涉俄调查的决定，特朗普是否表达了疑虑，塞申斯对这一问题也没有答复。他之前曾因决定回避调查而与特朗普关系紧张，从而提出辞呈。

关于是否有任何司法部官员讨论过可能对涉及通俄调查案的个人给予总统特赦，塞申斯也拒绝回答。

无党籍参议员Angus King质疑塞申斯拒绝作答是否有法律依据。塞申斯表示，关于与总统的对话，特朗普并未启动行政官员豁免权。

行政官员豁免权是指总统或行政部门高官可不向国会或法庭提供信息，以保护行政部门决策过程。

“我认为在特朗普总统还没有完整机会去评估这些问题、并决定是否同意答案的情况下，我来作答并披露与总统的谈话是不合适的，”塞申斯称。(完)