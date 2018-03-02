焦点：美国2月总体汽车销量下降2.4% 打压车企股价

路透底特律3月1日 - 主要汽车厂商周四公布美国市场2月新车销量下降，因为消费者的需求继续降温，尽管跨界车型与SUV销售强劲。皮卡销售意外疲弱，打压底特律车企股价。

2017年6月30日，美国加州，雪佛兰经销店待售的车辆。REUTERS/Mike Blake

“卡车是利润率较高产品，而且从产品组合角度来看，2月情况令人失望，”USAA资产管理公司股票投资主管John Toohey表示。“如果这种情况持续，将妨碍获利能力。”该公司管理着1,660亿美元的资产。

2月汽车行业整体销量较2017年同期下降2.4%。据追踪行业销售情况的Autodata Corp，美国2月轿车与轻型卡车经季节调整后销售年率(SAAR)降至1,708万辆，上年同期是1,745万辆。

路透访问的分析师此前预测，2月SAAR为1,720万辆。

美国汽车业龙头—通用汽车(General Motors)整体销量较2017年2月减少6.9%。通用表示，相较于异常强劲的2017年2月，今年2月对消费者的销量下降10%。

通用汽车的低毛利大客户销售(fleet sales)攀升7%，受商用车销售增加15%所推动。跨界车与SUV销售成绩颇为亮丽。

但通用汽车的Silverado及Sierra皮卡车款销量同比锐减。

菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)(FCAU.N)的2月整体销售下滑1%。

尽管其畅销的Jeep品牌总销量激增12%，但其Ram皮卡车销售则大减14%，因受低毛利大客户销售下降所拖累。

**福特汽车F系列热销**

美国第二大汽车制造商福特汽车(F.N)称其销量也下滑，降幅为6.9%；零售销售下滑8.5%，乘用车销售锐减12%。

但不同于其他同业，福特汽车皮卡销量增长1.2%，最为热销的F系列车型销量连续第10个月增长。

“F系列继续是我们的亮点，”福特汽车美国地区销售主管Mark LaNeve在电话会议中说。

通用汽车与菲亚特克莱斯勒全面改款的皮卡车型均将在今年晚些时候上市，USAA的Toohey说，这个因素可能影响了它们的2月销量。

“从好的方面看，人们是在等待新款皮卡，”他说，“但从负面想的话，就是卡车销售良好的情况正在渐行渐远。”

“我觉得这两个因素兼而有之，”他说。

2016年触及纪录高点后，美国汽车业销量去年下滑了2%，降至1,723万辆。预计新车销售在2018年将进一步下滑，尽管经济表现强劲。

**冬眠期**

2月是传统上的销售淡季。

购车网站Autotrader分析师Michelle Krebs说，虽然给了消费者很大的折扣，但皮卡”2月表现却不怎么样。”

“3月和4月才能真的看出汽车销售是否已准备好从冬眠中苏醒，”她在电子邮件中表示。

通用汽车首席经济分析师Mustafa Mohatarem称，消费者还未完全体验到近期美国税改带来的好处。

“我们预计随着减税从薪资中反映出来，消费者支出将会增加，”他说。

日产汽车(7201.T)美国销售主管Judy Wheeler呼应这个观点，并表示2月二手车销售强劲，可能反映出消费者对利率上升的疑虑。

日产汽车2月销量下降4%，不过皮卡、跨界车和SUV销售增长9%。

本田汽车(7267.T)2月销量下滑5%。

丰田汽车(7203.T)2月销量则逆势增加4.5%，因SUV和皮卡车销售增长10.3%，盖过乘用车销售下降2.6%的影响。

通用汽车周四股价下跌3.96%收报37.79美元；福特汽车下跌3.02%收报10.29美元；菲亚特克莱斯勒汽车跌2.83%收报20.59美元。(完)