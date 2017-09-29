美国八家大型银行提交“生前遗嘱”期限获准延长一年--美联储

路透华盛顿9月28日 - 美联储周四表示，八家美国大型银行及82家外资银行可以有多一年的时间来提交“生前遗嘱”。所谓“生前遗嘱”就是银行若出现破产时的因应计划。

由美联储和联邦存款保险公司(FDIC)授予的一年延长期，是金融监管机构落实特朗普促进增长政策广泛努力的一部分，其主旨在于将危机后繁复的监管松绑。

“这些机构继续在探索改善解决之道的规划流程，并认为值得考虑将生前遗嘱提交的周期，从每年一次延长为每两年一次。今日之举则是朝该方向迈出的一步，”美联储在声明中称。

八家美国大型银行提交计划的期限为2019年7月1日，82家外资银行则为2018年12月31日。

获准延期提交的八家美国银行分别是美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)、高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)、道富银行(STT.N)、富国银行(WFC.N)及纽约梅隆银行(BK.N)。

根据多德-弗兰克法案，美国大型银行必须提交计划，解释将如何在不引发全球金融系统震荡的情况下安然度过金融危机。

美联储称，监管机构目前正在检讨八家大型银行7月1日提交的计划。上述延长不会影响检讨程序。(完)