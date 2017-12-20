美国银行业监管机构称四家银行的生前遗嘱存在缺陷

路透华盛顿12月19日 - 美国银行业监管机构周二称，八家美国大型银行提交的“生前遗嘱”令人满意，但其中半数计划存在“缺陷”，将来需要予以弥补。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)和美国联邦存款保险公司(FDIC)发现，美国银行(BAC.N)、高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)和富国银行(WFC.N)的计划在详细描述遇到破产情况将如何拆分时，存在一些缺陷。

对于纽约梅隆银行(BK.N)、花旗集团(C.N)、摩根大通(JPM.N)和道富银行(STT.N)提交的计划，监管机构未发现问题。

“生前遗嘱”要求大型银行向监管机构详述如遇破产将采用的处理方式，从而将其对金融系统的破坏降至最低。如果银行的计划不能得到监管机构的认可，就可能面临严格的限制，甚至被要求剥离资产。

对美国这些结构复杂的大型金融机构而言，周二的结果可谓相对清楚的健康证明，标志着自2014年以来，美联储及FDIC头一次都没有在这些计划中发现需要银行立即采取行动的重大问题。

监管机构表示，2017年的结果表明近年来银行业取得了“重大进展”。

对于计划存在不足的银行，问题各不相同。譬如，监管机构称高盛需解决与“剥离选项可操作性相关的可分离性分析”有关的问题；美国银行则被告知对于其衍生品投资组合应再三斟酌。

监管机构表示，所有银行在接下来几年需要完善他们关注的四个领域，其中包括集团内部流动性，内部吸收亏损能力，衍生品，以及支付、清算和结算活动。(完)