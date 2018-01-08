焦点：美国银行业者预计新税法将带来长期好处 但需忍受短痛

路透纽约1月8日 - 美国银行业高管和投资者预计，新的联邦税法将会带来长期好处，但大型银行首先需要提列数十亿美元的费用，这将影响第四季业绩。

2017年10月19日，加拿大多伦多，一次银行业会议上的花旗集团企业标识。REUTERS/Chris Helgren

为了因应公司税率下降，银行将需要调整递延税项资产和负债，并且还要提列与其他税务变化相关的费用。但分析师表示，减税的整体效益将能弥补短期打击。

根据分析师的预估和近期的盈利预警，花旗集团(C.N)可能报告超过150亿美元的季度亏损，高盛集团(GS.N)可能损失约30亿美元。

摩根大通(PM.N)将于周五早上率先公布财报，净利可能比上年同期下降35%。美国银行(BAC.N)下周三公布业绩，净利可能会下降50%。

“无疑，这将是一个难看的季度，”巴克莱的银行股分析师Jason Goldberg表示。

花旗集团预计将提列200亿美元的费用，主要是因为在公司税率从35%下调至21%以后，2007-2009年金融危机期间的亏损可以抵消的未来税负减少。

高盛预料将认列50亿美元费用，多数是因为实施新的美国以外获利汇回的税。

在此同时，拥有递延税项负债的银行业者，将因为税率降低的关系而减记这些负债。

举一个极端的例子，富国银行(WFC.N)获利料获得25亿美元的提振，很大程度是因为该公司未来包括抵押贷款服务等业务所欠的税将会减少。

但多数分析师和机构投资人暂不去考虑这些大型的一次性项目，认为这些会计上的费用对于了解基本的财务表现或未来获利没有太大帮助。

反之，他们相信大型银行业者大致上将因为税率降低而受惠。不过各家银行的受惠程度，仍将取决于他们赚取获利的领域。

Keefe,Bruyette & Woods分析师Brian Kleinhanzl表示，如果没有调降税率，美国银行2019年获利可能还会多出个45亿美元或19%。这将足以盖过预期中的第四季30亿美元费用。

但Kleinhanzl表示，花旗集团2019年获利则可能只增加17亿美元或11%。这远低于他预估的第四季整体费用197亿美元。

根据高盛分析师Richard Ramsden的估算，美国银行的获利约有九成来自美国，在此同时花旗集团来自美国本土的获利比重则仅约五成，因此其受惠于美国税率下滑的程度不那么高。

预估第四季 预估2019年 估计2019年净利

受税法影响 净利受税法影响 受税法影响的增幅

(亿美元) (亿美元) * (%)

花旗集团 -19.7 1.7 11

高盛 -5.0 1.0 12

美国银行 -3.0 4.5 19

摩根士丹利 -1.25 1.1 15

摩根大通 -2.2 4.7 17

富国银行 2.5 4.3 19

* 高盛、美国银行、摩根士丹利自行揭露的数据，其他银行则为估计值。

资料来源：Keefe, Bruyette & Woods、各家公司

多位分析师计划在电话会议中向公司高管施压，寻找有关投资人的利得是否会和他们期待的一样多的线索。

银行可以扩大将资金用于股票回购及派发股息，以提供投资人甜头。但有人担心银行业者这类动作若过于迅速，资金将无法转于用在降低贷款价格以击败竞争对手，以及强化对客户服务上。

“银行将会因为公司税率调降而受惠，”巴克莱的Goldberg称，“但这些额外的资金他们会怎么用呢？”(完)