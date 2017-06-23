美国34家最大型银行在美联储年度压力测试第一阶段中全部通过

路透华盛顿/纽约6月22日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周四称，美国34家最大型银行全部通过了第一阶段的年度压力测试，表明它们能够在经济极度不景气的情况下维持足够资本金，满足监管要求。

尽管在美联储设定的最严峻情境下，摩根大通、美国银行等家喻户晓的银行将会遭受3,830亿美元的贷款损失，但它们的高品质资本水平将远高于监管机构要求的最低水平，并较去年有所提高。

“今年的测试结果表明，即使在严重衰退的情况下，我们的大型银行的资本状况仍然良好，”负责银行监管的美联储理事鲍威尔称，“这允许它们在整个经济周期内提供贷款，在经济困难时期支撑家庭和企业。”

银行及其投资者一直希望，压力测试结果的改善能够促使美联储允许他们将更多的资本用于回购股票以及派息，特别是在特朗普政府想要放松金融监管的情况下。

华尔街分析师和行业团体对周四的结果雀跃不已，称对于放宽自金融危机以来所实施的严格规定，监管者应该觉得自在。

“我们认为今天的...压力测试结果有利于特朗普政府放宽银行业监管的努力，”Cowen & Co.政策分析师Jaret Seiberg表示。

周四的结果是两部分测试的第一部分，其显示银行业是否达到美联储的最低资本要求。

下周三将公布压力试测的第二部分结果，其将显示美联储是否同意或否决银行业者的资本计划。如果银行业发现它们自己本身的预测要比美联储的亮眼许多，现在有机会重新提交这些计划。

美联储压力测试中最糟的假设情况是，美国失业率增加逾一倍至10%。

根据美联储，即使在这种假设情况中蒙受损失，银行业的高品质资本充足率仍达9.2%。这远高于监管机构所要求的4.5%，且高于去年测试结果的一级普通资本充足率8.4%。(完)