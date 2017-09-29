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美国两宗比特币基金上市申请遭撤回 数字货币ETF努力再受挫
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#国际财经
2017年9月29日 / 凌晨5点29分 / 22 天前

美国两宗比特币基金上市申请遭撤回 数字货币ETF努力再受挫

1 分钟阅读

路透9月28日 - 推动实现数字货币可像股票一样轻松交易的努力周三受挫，两笔比特币基金的上市申请案都遭到撤回。

洲际交易所(ICE)(ICE.N)旗下的NYSE Arca交易所周三撤回了向美国证券交易委员会(SEC)提交的申请，不再寻求让Grayscale Investments的比特币投资信托基金(GBTC)(GBTC.PK)上市交易。

Van Eck Associates Corp同日也撤回了一支比特币基金的注册文件，该公司称已接获SEC告知，数字货币期货合约开始交易之前，SEC将不会审查相关文件，。

“虽然数字货币市场监管继续快速发展，但Grayscale认为目前的监管发展状况并不足以让SEC批准...申请，”Grayscale在声明中称。他们并表示，将继续与监管机构沟通。

GBTC目前在“店头市场”进行交易，交易价格远高于其持有的比特币。

GBTC周四股价下跌3.2%至715.50美元，而根据Grayscale的估值，GBTC所持比特币资产价格为每股386.60美元。

GBTC股价今年已上涨近500%，甚至高于比特币涨幅；后者上涨332%至4,100美元以上。(完)

编译 徐文焰；审校 蔡美珍

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