美国公司推出区块链ETF 趁比特币热潮抢市

路透纽约1月16日 - 寻求从比特币技术的相关炒作中获利的投资者，本周将迎来赚钱的新机遇。

周三推出的这些基金将购买比特币概念股，其中包括日立工机6581.T、埃森哲(Accenture) (ACN.N)和Overstock.com Inc (OSTK.O)，看好其将从数字资产的基础技术中受益。

这些基金并没有抢买疯涨的比特币，他们这种策略缓解了监管当局的疑虑。监管机构已否决或搁置逾12个拟在其配置中纳入比特币或比特币期货的基金。

Amplify Investments LLC和Reality Shares Inc分别推出了投资区块链相关股票的上市交易基金(ETF)。而区块链就是比特币连连创下纪录水平的关键技术。

从摩根大通(JPM.N)到微软(MSFT.O)、英特尔(INTC.O)等行业巨头都曾说过，区块链技术可帮助企业优化财务结算和交易等程序。

知情人士说，美国证券交易委员会(SEC)坚持，如果ETF持股的公司并不是直接以区块链技术作为其主要营收来源，该ETF的名称就不能冠上区块链的字眼。彭博新闻率先报导了SEC与几家公司讨论了他们准备申请的基金名称。

尽管如此，这些基金--Amplify Transformational Data Sharing ETF和Reality Shares Nasdaq NexGen Economy ETF--将分别以BLOK和BLCN为代号在市场交易。(完)