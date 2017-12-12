纽约交通枢纽遭“业余”炸弹客袭击 嫌犯已被捕

路透纽约12月11日 - 周一早高峰时段，一名孟加拉男子在纽约某交通枢纽引爆绑在身上的自制炸弹，造成自己和另外三人受伤，纽约市长白思豪称之为未遂恐怖袭击。

纽约警察局局长称，事件发生在纽约港务局客运中心附近的时代广场地铁站，嫌犯名为Akayed Ullah。

Ullah有烧伤和划伤。包括一名警察在内的另外三人受轻伤。

警方称，武器是固定在嫌犯身上的管状爆炸物。纽约州州长库莫在现场附近举行的记者会上表示，爆炸装置属于“业余水平”。

库莫对美国有线电视新闻网(CNN)称，管内炸药被引燃，但管子本身并未爆炸。“所以他最后伤到了自己和身边的几个人。”他说，袭击者从网络获得制作炸弹的信息。

福克斯新闻频道(Fox News)报导，袭击者在一家电力公司工作，爆炸装置就是在那里制作的，目前还没有已知的共谋者。

De Blasio在记者会上通报称，该事件是“一起未遂恐怖袭击”。这起事件发生在美东时间上午7点(1200GMT)左右，早高峰刚刚开始。

白宫表示，此次袭击凸显出美国移民政策改革的必要性。

“我们必须保护我们的边境。我们必须确保进入我们国家的人都不会伤害到我们的人民。我们必须改为积分制移民制度，”白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)在例行新闻发布会上对记者表示。

几位了解调查情况的美国官员对路透表示，目前没有信息显示Ullah以前因与武装分子或恐怖主义有关联而被美国情报或执法机构所知。但他们说，这并不能彻底排除发现这种关联的可能性。

美国政府消息人士证实，Ullah七年前来到美国，因其家人在美国而获得入境签证。(完)