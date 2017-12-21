焦点：美债收益率曲线趋平被税改打断 但料将很快恢复

路透纽约12月20日 - 美国税改议案终于获得通过，终结了今年债券市场最受欢迎的交易，一些长期公债的收益率(殖利率)窜升至数月高位。但在减税能否助推通胀仍然存疑的情况下，许多投资者相信收益率曲线趋平局面逆转将是短暂的。

资料图片：2013年1月，散放的美元纸币。REUTERS/Lee Jae-Won

有观点认为，即使通胀依然疲软，美国联邦储备委员会(美联储/FED)也将继续提高短期利率。这种看法使得买进长期公债比短期公债更具吸引力。这让所谓的收益率曲线平坦化交易--即押注短债与长债收益率差距将缩小，成为今年债市中有利可图的押注。

投资者对这种交易的兴致本周使收益率曲线达到十年来的最平程度。

然而，随着税改案获批变得比较确定，为政府扩大财政赤字和联邦借款铺平道路，收益率曲线正在急剧逆转趋平走势。

“现在是获利了结的好时机，”纽约Canaccord Genuity的策略师Brian Reynolds表示。

税改法案已在共和党控制的参众两院获得批准，预计特朗普总统不日将会签署。

美国公债市场抛售推动指标10年期公债收益率涨至将近2.50%，为九个月高点；30年期公债收益率也升至五周高点约2.87%。

部分分析师认为，收益率跳涨反映出投资者希望得到更高的补偿，或者说期限溢价(term premium)，因为减税措施有可能推高通胀并损及较长期债券。不过这种思路会在多长时间里占据主导，还不好说，因为之前几次收益率曲线趋平的情况都转瞬即逝。

“换句话说，期限溢价大幅波动的情况似乎并不会持久，”Cornerstone Macro的分析师在周三的报告中说。

午后尾盘交易中，两年期和10年期公债收益率差报63基点，周二为60基点，本周早些时候约为51基点。该利差尽管本周大幅走扩，但今年仍然缩窄了将近63个基点。

美国收益率曲线处于10年来最平：reut.rs/2BoNOV9

**海外现金**

由于低通胀前景以及全球对长期美债需求强健，所以押注收益率曲线趋平的交易长期来看可能将重获青睐。不过短期内随着投资人评估税改影响，这类交易免不了一番震荡。

“很难预测收益率曲线短期内将怎么走。最大的问题在于税改后现金流流入政府的时间与规模。”Canaccord的Reynolds说。

其中一个因素是企业在海外持有的庞大现金。

美国跨国企业的海外获利估计在2.6万亿美元之谱，新税法颁布后他们或将汇回一部分，财政部国库可望从回流的资金课税中获益。

Reynolds估计，如果企业将其海外获利全数汇回国内，那么财政部2018年将可收取2,250亿美元税金。

他表示，这意味着政府的两年期与三年期公债发行可能减少，这些品种的公债收益率将受到打压，从而使收益率曲线趋陡势头持续到2019年。

独立的政府估测显示，税改计划可能导致公债在10年内至少增加1-20万亿美元，财政部可能要加大举债力度以弥补税收的减少。

税改法案激励企业投资及消费者支出的程度，是影响未来收益率曲线样貌的另一个关键未知数。企业投资及消费者支出的上升可提高税收，并限制赤字的扩大。

但华尔街的主流看法仍是减税只能为经济增长带来短暂提振，许多分析师预期，未来一年长债收益率曲线趋平态势将重新确立。

“因此我们仍然认定，2018年收益率曲线会继续趋平，”摩根士丹利分析师周三在报告中表示。

2017年税改案获批后美国公债水平料将大幅上升：

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