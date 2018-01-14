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美国波士顿联储总裁批评当前通胀目标 警告可能损害经济
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January 14, 2018 / 5:06 AM / a day ago

美国波士顿联储总裁批评当前通胀目标 警告可能损害经济

1 分钟阅读

路透1月12日 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周五警告称，最近美国失业减少可能刺激通胀上升，鉴于美国联邦储备理事会(美联储/FED)当前的政策框架，这可能触动加息，进而导致经济衰退。

“我不认同该框架，”罗森格伦在圣地亚哥全球合作中心(Global Interdependence Center)说。他所指的是美联储对实现2%通胀率目标和充分就业的“平衡”做法。美联储六年前采纳了该框架，此后每年都进行重申。

如今，随着鲍威尔准备接替叶伦执掌美联储，越来越多的联储决策官员希望重新斟酌该框架。叶伦的任期将于下月初届满。

罗森格伦周五的言论为这场争论提出了迄今以来最尖锐的观点，认为如果目前4.1%的失业率继续下降，那么严格遵守2%的通胀率目标，可能迫使美联储通过大举加息对经济增长踩下刹车。目前失业率已经低于许多分析师认为可以持续、且不会对通胀带来上升压力的水准。

罗森格伦警告称，虽然通胀率顽固地低于2%目标，使得美联储迄今只是循序渐进地加息，但这种局面可能改变。

“我担心的是，如果我们距离希望达到的可持续的失业率水准太远，并且继续采用当前的政策框架，那么未来就不得不以足够快的速度加息，到时候我们会发现很难在不造成衰退的情况下恢复充分就业，”罗森格伦表示。

罗森格伦暗示，以1.5-3%的通胀率目标区间取代当前2%的目标水准，这符合过去20年的实际经验。

他说，在当前生产率低及劳动力增长缓慢的条件下，美联储将把这一区间的高端作为通胀率目标。

罗森格伦在周五的讲话中首次公开提出其观点细节，他的想法不同于其他一些美联储官员偏好的方法，后者的想法包括把2%的平均通胀率作为目标以及将通胀率目标提高到4%。

但所有方法的共同点是，相比当前政策框架，美联储需要更好的办法来防范未来的衰退。

“现在已经越来越接近可能有必要重新全面评估货币政策框架的时刻，”罗森格伦称。(完)

编译 李爽 审校 郑茵

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