焦点：继美国达成预算协议后 债市准备迎接国库券发行量激增

路透纽约2月13日 - 对于未来几周美国公债供给料将激增一事，债券交易商及投资人本周的反应较为冷淡；美国政府上周达成预算协议，将令联邦支出在未来两年增加近3,000亿美元。

分析师表示，美国国库券供应量跳升，市场对此反应不一。美国在周一及周二总计标售1,900亿美元国库券。

分析师指出，鉴于当前股市动荡，避险投资者对低风险投资的需求抵销了国库券供给增加的影响。

“市场仍在试图自我重新定价，对债券供给的反应不一，”纽约Jefferies & Co货币市场策略师Tom Simons表示。

在政府达成预算协议前，财政部表示将扩大借贷，为12月通过的税改导致的联邦赤字增加进行融资。分析师估计，美国债务负担将因税改而增至1.5万亿美元。

围绕美国债务攀升的忧心，已推动10年期美债收益率触及四年高点。

上周，国会和特朗普通过了一项两年期预算协议。

在该预算协议之前，财政部因举债总量已接近19.9万亿美元的法定上限而减少发债。

财政部周二发售500亿美元一个月期国库券，利率为1.360%，低于上周发行一个月国库券时的1.480%。

财政部周二还发售500亿美元55天期现金管理国库券，利率为1.560%。

财政部周一标售480亿美元三个月期国库券，420亿美元六个月期国库券。

根据摩根大通分析师，国库券发售为财政部新筹集到700亿美元现金，该部计划在4月底前将现金持仓提高至3,400亿美元。

他们预估，2018财年国库券净发行量将从2017财年的1,370亿美元激升至5,100亿美元。他们预计未来四周财政部将有2,900亿美元的国库券供应。

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