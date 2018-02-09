美国政府面临再次关门 因参院未在截止期限前批准预算协议

路透华盛顿2月8日 - 周四晚上，美国政府又一次陷入停摆，因为参议院一位财政保守人士推迟国会就临时拨款法案采取行动。这项临时法案包含在一个大规模预算协议中。

在国会未采取任何干预行动的情况下，周四午夜大多数联邦机构的资金授权到期。

未能在午夜的最后期限前通过拨款议案，在技术层面引发了政府停摆，但可能是短暂的。 预计参议院将在上午1时后批准临时拨款法案和预算协议，并将其送交众议院审议。众议院的两党议员分歧严重，法案能否获得通过并不确定。

但众议院的共和党领袖们表示，议案将会获得批准，可能在下一个工作日开始前。如果这样的话，联邦政府运转实际上并不会受到影响。否则政府就将真的出现2018年的第二次停摆，上一次是在1月关闭了三日。

错过午夜截止时间的原因在于，共和党参议员Rand Paul进行九个小时断断续续的发言，他反对议案中3,000亿美元的赤字支出。

行政管理和预算办公室(OMB)在晚上稍早表示，正在进行相应准备，以防临时议案未能及时在国会获得通过而导致政府停摆。

“行政管理和预算办公室目前正在为拨款过期做准备，”OMB一位官员说。

美国联邦人事管理局向联邦政府雇员发出邮件，告知拨款过期一事，并建议雇员咨询各自所在政府机构寻求指示。(完)