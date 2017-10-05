美国商业团体称WTO规则无法监督中国的许多贸易行为

路透华盛顿10月4日 - 美国商业团体周三对中国在经济领域竞争中偏向国内企业的做法表达了不满，并称世界贸易组织(WTO)的规则不足以监督中国政府所有的贸易举措。

在美国贸易代表办公室举办的公开听证会上，这些团体称美国企业日益受到中国的投资规定、行业政策、对国企的补贴、制造业产能过剩、网络安全规定和强制技术转让的威胁。

该听证会将影响到美国贸易代表办公室对中国执行WTO规则的年度报告、以及对中国在知识产权方面的行为进行的调查，可能导致美国总统特朗普实施贸易制裁。

美国信息技术产业理事会(Information Technology Industry Council, ITI)主管全球政策的高级副总裁Josh Kallmer称，中国编织了由规则和政策组成的“挂毯”，让外国公司处于不利地位，并鼓励技术转让。

美国助理贸易代表Edward Gresser在听证会上表示，外界益发认为WTO规则没有完全覆盖到所有中国被视为不公平的做法。美国及其他WTO成员必须找出应对中国政府这些做法的有效途径；虽然这些做法不一定属于WTO纪律约束范围，但却违反了WTO的精神。”

美国商会大中华地区副主席Jeremie Waterman说，中国限制性的投资体制，加上近几年来要求技术转让的其他产业政策，使得中国在外资眼中的投资魅力减退，而这些政策无法全部以WTO规范来改变。

Waterman说，中国政府提出的《中国制造2025》制造战略计划，以及新的网络安全规定，将使上述情况更为恶化。

他说，最近这几年来，美中经济关系之间的稳定器变得不那么稳定了。(完)