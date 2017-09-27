美国初裁对庞巴迪飞机征收反补贴税 因其获得不公平补贴

路透9月26日 - 美国商务部初步裁定，对庞巴迪(BBDb.TO)的C系列(C Series)飞机征收反补贴关税。此举可能不利两国的贸易关系。之前其美国同业波音(BA.N)投诉加拿大对该型号飞机提供不公平补贴。

美国商务部称，对庞巴迪新款商用飞机征收219.63%的反补贴税，因初步发现其获得了补贴。波音申诉去年庞巴迪在美国市场以低于成本价倾销这款110-130座级的飞机，其获得了不公平补贴。

据波音公司，庞巴迪在2016年4月获得达美航空75架C系列飞机订单，是采用了与欧洲同业空客(AIR.PA)在1990年代抢夺业务时采用的相同有害销售手段。

只有美国国际贸易委员会(ITC)料于2018年做出的终裁也支持波音，商务部针对庞巴迪的惩罚措施才会生效。

“我们强烈反对商务部的初步决定，”庞巴迪在声明中表示，并称美国提出的反补贴税率是“荒谬的”。

美国商务部的声明以及有关初步关税裁定的概要说明书，并未说明征收220%税率的根本原因或计算方法。

美国商务部以往做出如此高税率的反补贴裁定的次数并不太多，不过此次税率仍低于去年针对中国冷轧钢实施的最终税率256%。

根据目录价，庞巴迪C系列客机的起始价格为7,950万美元，但航空公司通常会有大约50%的折价。

反补贴相关税收将大大增加该系列客机在美国市场的成本，如果商务部在预期下月初进行的裁定中宣布征收额外的反倾销税，其价格可能进一步上涨。

波音在声明稿中指出，“这项争执与限制创新或竞争无关，我们欢迎创新和竞争。这一切关乎维持公平竞争环境以及确保航天企业遵守贸易协定。”

加拿大外交部长弗理兰称，该国强烈反对美国针对进口的加拿大大型民用飞机进行反倾销和反补贴税调查。

“其目的显然是想将庞巴迪C系列飞机排除在美国市场外。”

加征关税可能让较省油的C系列飞机在美国的销售降温，引发对未来订单、加拿大及英国就业岗位的疑虑。庞巴迪是北爱尔兰最大的制造业雇主。

由于这场贸易纠纷，加拿大总理特鲁多已暂时搁置政府采购波音超级大黄蜂战斗机的计划，称加国不能“与忙着试图投诉我国、让我国航太人员丢饭碗的企业做生意。”(完)