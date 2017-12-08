美国认定进口加拿大木材损及美国生产商 关税将继续实施

路透华盛顿/渥太华12月7日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周四表示，最终认定自加拿大进口的软木木材给美国生产商造成损害，基本上可以确认针对这种进口建筑材料的高额关税将仍执行五年。

这样，美国将征收相关反倾销和反补贴关税，影响价值大约56.6亿美元进口木材。而此时正值美、加、墨三国的北美自由贸易协定(NAFTA)重新谈判日益艰难之际。

美国行业游说组织Lumber Coalition对这一决定表示欢迎。该组织去年请求美国商务部展开倾销和补贴调查。

“加拿大政府为其木材行业提供的大规模补贴，以及加拿大公司将木材产品向美国市场倾销的行为，给美国生产商和工人造成了实际损害，”该协会联席主席Jason Brochu表示。

加拿大议会官员Andrew Leslie称，这一关税是“无根据、不公平和令人深深不安的”。他对众议院表示，“我们将继续强力保护我们的软木木材行业”。

最终的合并关税税率从10%至近24%不等，低于最初区间17-31%。

受影响的加拿大公司包括West Fraser Timber(WFT.TO)、Canfor Corp (CFP.TO)、Conifex Timber(CFF.TO)、Western Forest Products(WEF.TO)、Interfor Corp(IFP.TO)和Resolute FP Canada Ltd (RFP.N)。(完)