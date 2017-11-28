美国CFPB代理局长争夺战升温 法官和当事人同意速审速决

路透华盛顿11月27日 - 美国消费者金融保护局(CFPB)控制权争夺战周一升温，总统特朗普指派的局长马瓦尼(Mick Mulvaney)下令冻结人事，并中止任何新的监管措施。

在这场为了CFPB而起的跨党派对决当中，马瓦尼遭到CFPB副局长英格利希(Leandra English)的控告，英格利希主张她才是CFPB的正统领导人；CFPB的成立宗旨是查缉侵略性的金融业行为，而英格利希是前总统奥巴马时代任命的官员。

这起冲突起源于周五，当时奥巴马派任的局长柯德瑞(Richard Cordray)正式请辞，并指派副局长英格利希作为代理局长。数小时之后，特朗普指派现任白宫预算管理局局长马瓦尼出任CFPB代理局长。

关于特朗普有权任命全职CFPB局长一事，官员们都没有异议。但有关谁有权领导CFPB，则是看法分歧。

周一在华盛顿地方法院召开的一场紧急听证会上，双方都提出其论点。主审此案、由特朗普任命的法官Timothy Kelly表示，双方提出的各种问题“极其重要且复杂”。

特朗普政府所要做的下一步，就是对英格利希的指控做出回应。

这场CFPB控制权争夺战，赤裸裸地揭露共和与民主两党对于如何监管华尔街及保护消费者的严重分歧；CFPB辖下有1,600名职员，是因应2007-2009年金融危机而成立，金融危机共耗费纳税人7,000亿美元进行纾困。(完)