芝加哥联储总裁称美联储对下轮升息应抱等待观望态度

路透苏黎世10月11日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯主张，随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)推动扩张性货币政策回归正常，对下一轮升息应采取等待观望的态度。

“我确实认为多等一段时间对通胀形势做出更明确判断并无坏处，”埃文斯周三在苏黎世对记者表示。

“我想我们尝试更加努力推动(通胀)上升，可以得到更大的好处，即便通胀率达到2.25%甚至2.5%。我们需要看到通胀数据有明显进展。”

美联储今年已升息两次，外界普遍预期该央行将在12月再次升息，尽管通胀率持续低于2%的目标。

埃文斯表示，美国经济目前状态良好，但仍要谨慎对待撤出超宽松举措。埃文斯是美联储中具有影响力的温和派人士。

“尽早让通胀升至2%这一点很重要，”埃文斯表示。“迄今我一直支持循序渐进地加息，到目前为止加息四次，情况还不错。”

但他表示，“有点担心”接下来的几次加息可能不是非常有助益，除非通胀预期开始上升。

“我真的认为，为未来几年我们可能面临的问题做好充分准备是很重要的。”

“目前风险管理方法有很多优点，”埃文斯说，并称他要看到更多数据才会对通胀确实在持续上升抱有信心。

“我确实有同僚相信，通胀率将会上升。我从他们的预测中看出这一点，而我的预期是，通胀率将在2019年升至2%。”

埃文斯称，美国经济基本面“确实、确实强劲”。“若说有任何变化，它们也是在变得更好”。

但是他指出，尽管美国消费者表现不错，而且就业增加，薪资增幅却没有预期般强劲。

“仍有在今年稍晚进行坦诚讨论的空间，判断现在是否为升息的正确时机，”埃文斯说。

此外，埃文斯还表示，在扩张性货币政策回归正常化方面，美联储应该采取渐进的方式。

“就今年稍后讨论是否是加息的恰当时机，还有一定空间，”埃文斯对彭博表示，“美国经济态势很强劲，失业率较低，劳工市场状况也不错。”(完)