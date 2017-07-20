焦点：中美经济对话结束后未有记者会 相关揣测推升钢铁股大涨

2017年7月19日，美国华盛顿，美国财长努钦、中国国务院副总理汪洋和美国商务部长罗斯在中美经济对话前合影。

路透华盛顿7月19日 - 美国和中国高层官员周三结束经济对话，但取消了会后记者会令对话结果蒙上阴霾，美方要求与中国有“更公平”的贸易关系。

美国财政部和商务部官员不愿立即对每年夏季举行的美中经济对话置评；同时中国代表团团长、国务院副总理汪洋离开美国财政部大楼时未对记者发言。

双方在会后并未发布联合声明稿或行动计划，与过去几年截然不同，再次显示双方可能谈不拢。

投资人把对话和没有新贸易声明所释出的负面讯息，解读为更有可能的是特朗普政府将基于国家安全的理由，推进全面的钢铁关税或配额，这推升钢铁股大涨。

美国钢铁公司(United States Steel) (X.N)收高4.8%，AK Steel (AKS.N)和纽克(Nucor) (NUE.N)分别涨3.6%和2.2%。

股市收盘后，一名记者在白宫问特朗普是否将征收钢铁关税，后者回答：“有可能”。

钢铁关税料将成为中美谈判中一个艰难的议题。美国政府有可能在未来几周内宣布征收该关税。美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)曾把全球钢铁供应过剩归咎于中国庞大的过剩产能，并称这损害了美国生产商。

“投资者目前基本上预计，特朗普有可能会宣布一项针对钢铁进口的全面反倾销举措，”Longbow Research分析师Christopher Olin称。

在为中美全面经济对话致开幕词时，罗斯强烈抨击了中国对美国的3,470亿美元贸易顺差，称这并非市场力量的产物，双边贸易关系需要改变。

“我们必须增加美国产品对中国的出口，以促进贸易平衡，”罗斯在财政部表示。“如果我们能够共同努力消除依然存在的重大壁垒，就很有可能实现这一目标。”

美国财政部和中国大使馆都未解释他们原定下午稍晚举行的记者会取消的原因。

还不清楚协商是否涉及美国的要求，即中国向朝鲜(北韩)加大施压以抑制其核武和导弹发展计划。特朗普曾表示，如果中国在朝鲜问题上合作，就可能与美国达成更有利的贸易协议。

美国政府消息人士上周表示，特朗普政府可能在数周内对与朝鲜有业务往来的中国小型银行以及其他一些公司实施新的制裁。

美中两国的百日行动计划刚刚到期，该计划旨在削减美国对中国贸易逆差。中国目前已同意恢复美国牛肉进口，承诺购买美国液化天然气，并部分开放金融服务市场，比如信用卡支付服务。

**CEO之间加强合作**

尽管美中两国政府未能达成更加具体的贸易条款，但两国企业高管承诺将加深合作以及共同投资的努力。

以黑石集团创办人兼CEO苏世民(Stephen Schwarzman)和阿里巴巴集团(BABA.N)CEO马云为首的20位企业高管表示，他们将致力于加强双边贸易，包括美国农产品、液化天然气以及消费产品对中国的出口。

“美中之间稳定且不断发展的经济关系对两国人民乃至全世界都互有好处，”马云和苏世民在联合声明中说。

美国财长努钦重申其前任的呼吁，希望中国政府实现经济再平衡，让经济更多依赖于家庭消费而降低对出口和投资的倚重。他称此举将培育出更加健康和持久的经济成长。

“中国金融行业引入海外参与者，将有助于促进资源向中国经济更有效益的领域配置，为全球经济体系的强化作出贡献，”努钦说。

汪洋在会晤开始时说，双方应保持良好对话，并警告不要开始走上贸易对抗的道路。

他认为，对话不能立即解决所有分歧，但对抗会马上给双方利益带来损害。(完)