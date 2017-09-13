美国商务部初裁中国工具箱享受补贴并对其征收关税

路透华盛顿9月12日 - 美国商务部周二表示，初步裁定美国自中国进口的工具箱工具柜产品享受了补贴，且已开始实施17.32%-32.07%不等的反补贴税。

之前美国滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc)(FBHS.N)提出调查申请。

2016年美国进口中国工具箱总额为9.9亿美元。

“外国政府为本国商品提供补贴，是特朗普政府十分重视的一个问题，”美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)在宣布此项初裁决定的声明中表示。

“美国商务部将继续支持美国工人和企业，确保中国不会在这个全球最开放的市场中占便宜，”罗斯称。

美国商务部在另外的声明中称，他们初步裁定江苏通润装备科技股份有限公司(002150.SZ)的反补贴税为17.32%，中山基龙工业有限公司的反补贴税为32.07%。

声明称，对其他所有中国生产商/出口商施加的反补贴税为27.13%。

美国商务部称，将在11月23日左右宣布最终的反补贴税决定。

如果美国商务部发现有产品被倾销或得到补贴，将在美国国际贸易委员会(ITC)随后确认这种情况伤害美国制造商的情况下，对其设定适合的关税。

声明指出，从今年1月20日至9月11日，美国商务部启动了62宗反倾销和反补贴调查，较上年同期增长41%。(完)