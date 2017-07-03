习近平称中美双方应牢牢把握发展大方向 聚焦合作、管控分歧

路透北京7月3日 - 中国国家主席习近平周一上午应约同美国总统特朗普通电话。习近平强调，中美双方应该按照在海湖庄园达成的共识，牢牢把握中美关系发展大方向，坚持相互尊重、互惠互利的原则，聚焦合作、管控分歧，推动中美关系取得更多实实在在的进展。

据中国央视新闻(CCTV)客户端报导，习近平指出，当前全球经济面临挑战。中美有必要同其他成员一道，加强二十国集团作用，形成合力。各成员应该加强沟通、协调、合作，围绕“塑造联动世界”的主题，推动汉堡峰会取得积极成果，促进世界经济增长。

“我和总统先生在海湖庄园会晤以来，中美关系取得重要成果。与此同时，两国关系也受到一些消极因素的影响，中方已向美方表明了立场。”习近平称，“我们很重视总统先生重申美国政府坚持奉行一个中国政策，希望美方切实按照一个中国原则和中美三个联合公报妥善处理涉台问题。”

特朗普表示，美中关系前景广阔，我们两国拥有广泛共同利益，可以相得益彰。“我愿重申，美国政府继续坚持一个中国政策，这一立场没有变化。”

双方是次通话就中美关系和二十国集团(G20)领导人汉堡峰会交换了意见，此外还谈及朝鲜半岛和平稳定等问题。两国元首同意在德国汉堡举行会晤，就共同关心的问题继续交换意见。

路透稍早援引白宫消息称，特朗普周日与习近平和日本首相安倍晋三通话，并讨论了朝鲜构成的威胁。（完）