美国拒承认中国市场经济地位为罔顾世贸规则--中国商务部

路透上海12月2日 - 针对美国政府日前拒绝承认中国“市场经济地位”一事，中国商务部有关负责人回应称，美政府做法为罔顾世贸规则，将“替代国”和“市场经济地位”搅在一起是混淆视听，中方表示强烈不满和坚决反对；中国已另案将美国类似做法诉诸世贸组织。

新华社周六引述中国商务部条法司负责人并表示，《中国加入议定书》第15条关于反倾销“替代国”的规定已于2016年12月11日失效，所有世贸成员均应在该日期之后，在对华反倾销调查和裁决中弃用“替代国”做法，美方理应遵守国际义务。

报导指出，美方此次在世贸组织提交的这份文件是其作为第三方参与中国诉欧盟反倾销“替代国”做法案而根据程序要求提交的书面陈述意见。该案争议的核心是2016年12月11日后，欧盟是否有权再依据《中国加入议定书》第15条对中国在反倾销调查中继续使用“替代国”做法。

上述中国商务部负责人指出，该案件与“市场经济地位”无关，世贸规则也没有“市场经济地位”的判定标准；美国并不是该案的当事方。中国已另案将美国类似做法诉诸世贸组织。

美国日前正式通知世界贸易组织(WTO)，反对给予中国市场经济地位，坚持这一立场将使美国政府可以对中国产品征收高额反倾销关税。

中国商务部负责人并称，中方敦促美欧等世贸成员信守国际承诺，切实履行世贸义务，终止在反倾销调查中对中国歧视性使用“替代国”的做法。（完）