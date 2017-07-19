美国官员称期待中国采取更多举措开放市场

路透华盛顿7月18日 - 美国财长努钦和商务部长罗斯周二表示，他们希望本周与中国就进一步放宽美国企业在中国消费市场的准入达成具体协议。

努钦在双边经济对话开始前的午餐会上表示，希望中国取消对外资在中国金融服务企业持股的限制，允许美国企业更全面地参与中国金融服务市场，并消除中国信息通信技术领域的贸易壁垒。

“我希望我们可以更多地将精力放到，具体且有针对性地致力于解决短期和长期战略挑战，”努钦说。

罗斯则表示，4月宣布的一些初步协议是百日经济计划的一部分，旨在降低美国对中国的贸易逆差，这是个“很好的开始”。协议包括美国于14年来首次对中国出口牛肉。

罗斯称，由于美中官员都想努力解决更大更多的敏感议题，这次对话因此变得更有挑战性。“然而，我们的目标将是继续按明确的日期来实现具体的事情，这样双方才能在保持连贯的基础上评估结果。”

2006年开始的双边对话今年改名为“中美全面经济对话”，将于周三正式开始。

中国国务院副总理汪洋在一个主要由与中国有来往的美国企业高管参加的午餐会上表示，在这次会谈中北京有自己关切的问题需要解决，包括美国控制对华出口高科技产品的“过时”政策。

据其讲话的翻译稿，汪洋称如果允许对华出口此类产品，将有助于降低美国的贸易逆差。他指出，中国去年进口了2,270亿美元的集成电路，但其中只有4%来自美国。

他还表示，美国与中国除了在经济上相互合作以外别无选择。(完)