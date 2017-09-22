独家：芯片企业格罗方德要求欧盟对台积电展开反垄断调查--消息

路透布鲁塞尔9月21日 - 一位行业消息人士透露，美国电子芯片(晶片)生产商格罗方德(GlobalFoundries)已要求欧洲反垄断监管机构对行业龙头台积电(2330.TW)展开调查，称后者有不公平竞争的行为。

在芯片代工行业里，格罗方德是与台积电最势均力敌的挑战者，此外该行业还有另外两家规模稍小的竞争对手：台湾的联电(2303.TW)和中国大陆的中芯国际(0981.HK)。

根据市场研究公司IC Insights，台积电是全球最大的芯片代工企业，2016年的市场份额为58%，以营收计是仅次于三星电子(005930.KS)和英特尔(Intel)(INTC.O)的全球第三大芯片生产商。

消息人士称，格罗方德对欧盟执委会投诉，台积电利用忠实回扣(loyalty rebate)、排他性条款以及捆绑回扣(bundled rebate)、甚至是罚款等不公平手段，阻止用户转向其他竞争对手。

消息人士表示，这些作法已实施数年，冲击了格罗方德的竞争能力。其并称，在格罗方德一关键产品开始争取到新客户后，这些手段变本加厉。

台积电否认这些指控。

“我们的客户一直有自由选择的权力，我们给予极大的尊重，客户之所以选择我们，是因为我们提供他们长期成功的价值，”一位发言人表示。

“任何有关台积电威胁或损害客户的指控都是毫无根据的，我们会极力扞卫我们辛苦得到的信赖，以及我们最有价值的信誉。”

企业若违反欧盟反垄断规定，可被处以最多占其全球营业额10%的罚款。

欧盟当局对罚款之事不予置评。

“一般而言，执委会会监测可能的反竞争市场惯例和滥用行为，包括活跃于半导体业运营商的行为。”一名发言人称。

格罗方德在一份正式声明稿称，欧盟竞争力当局应关切半导体业存在一些占支配地位的业者。

一名发言人士称，台积电“实际上垄断了供应链”。

“监管当局为审慎起见应更密切监测各种行为，在监管机构更严格检视这个对欧洲和全球都很关键的产业之际，格罗方德当然会予以支持。”(完)