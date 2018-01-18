美国克利夫兰联储总裁称其对财政政策对经济贡献的假设或太低

路透纽约1月17日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周三表示，她对美国税改将在未来两年对经济成长贡献0.25-0.5个百分点的假设或许太低了。

梅斯特在新泽西州罗格斯大学的一场演讲后对记者表示，就成长和通胀而言，风险仍平衡，但经过数年后，上档风险“显着”。

“我的财政政策假设是其将在未来两年对经济成长贡献0.25-0.5个百分点，或许这有点太低了”，她表示。

然梅斯特表示，她并未改变长期经济成长率为2%的预测。

在她准备的讲稿中，梅斯特提出了美联储改善其对外沟通的方式，并称明确的沟通在货币决策上扮演了重要的角色。

梅斯特今年在美联储货币政策委员会中拥有投票权，她表示，明确的沟通可以帮助家庭和企业做出更具经济效益的决定，使得货币政策更有效用。她并在准备好的讲稿表示，美联储在这方面已有“明显”进步。

为加强沟通效果，梅斯特建议联邦公开市场委员会(FOMC)的会后声明应减少关注两次会议之间所公布数据的短期变化，而更多侧重于经济和金融状况的累积变化，及其对中期前景的影响。

梅斯特还表示，FOMC应该以“简单的”货币政策规则作为解释货币政策决定的基准。

“我并不是鼓吹依据简单的政策规则来机械地设定政策；没有一种规则能够适合各种经济模型和环境，”她说。

“但以这些规则作为参考，来讨论为什么我们的政策可能会与那些政策描述有所不同，这在一定程度上或可有助于向公众解释我们的政策响应机制。”

她在讲话后对记者表示，“很长时间”以来，企业一直在对美联储说，劳动力市场紧俏，导致薪资和其他福利上涨。

“我认为这些情况比以前更加普遍，且涉及广泛的职业领域，”她说。(完)