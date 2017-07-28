数据显示1-5月美国煤炭出口激增 为特朗普能源计划挣得颜面

路透华盛顿/伦敦7月28日 - 路透对一份美国政府数据的分析显示，由于欧洲和亚洲需求激增，今年美国煤炭出口跳增超过60%。这样，美国总统特朗普的政府就可以说，复兴煤炭产业的努力在起作用。

伴随美国煤炭出口增长的是，欧盟和其他美国盟友对特朗普政府退出巴黎气候协定进行口诛笔伐。该协定有近200个国家参与，目标是为了降低燃烧煤炭等化石燃料所产生的二氧化碳排放。

这份此前尚未公布、由美国能源资料协会(EIA)提供给路透的数据显示，美国1-5月的煤炭出口较2016年同期的2,294万吨增长60.3%，达到3,679万吨。虽然较2016年有所反弹，但仍远远低于再之前五年同期的水平。

数据显示，2017年美国对几个欧洲国家的出口激增，其中包括对英国出口增长175%，对法国出口翻倍，因为法国核电厂出现一系列故障，使得该国及其邻国对煤炭的依赖度增强。

数据显示，今年前五个月对欧洲国家的整体出口总计为1,600万吨，高于上年同期的1,050万吨。对亚洲的出口总计1,230万吨，上年同期为620万吨。

特朗普在竞选时承诺“取消”巴黎气候协定，并废除奥巴马时代的环保规定，以扶助煤炭企业。煤炭企业去年的产量降至1978年以来最低水准。由于成本较低的天然气供应大增，而且天然气被越来越多地用来发电，煤炭行业在很多年里备受打击。

特朗普政府上台后寻求否决大量正在推进中的法规，并解除了此前发布的禁止在联邦土地上进行新煤炭开采租赁的临时禁令。

煤炭行业和特朗普政府均表示，动力煤和炼焦煤出口均增加，表明特朗普的政策已产生积极影响。

美国煤炭出口图表：tmsnrt.rs/2eRtj8W

(完)