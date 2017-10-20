美国参议院通过预算议案 特朗普税改跨出重要一步（更新版）

路透华盛顿10月19日 - （新增引语和细节）

路透华盛顿10月20日 - 美国参议院周四批准了2018财年的预算议案，总统特朗普的税制改革清除了一道重要障碍，为共和党在无需民主党的支持下通过减税方案铺路。

在共和党占多数席次的参议院中，该预算方案以51比49的票数获得通过，预算案允许税改计划在未来10年增加1.5万亿美元的联邦赤字。

美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)在预算案获得通过后表示，“预算案通过后，我们正朝减轻美国民众及家庭承受不公平税制带来的负担前进。”

但民主党人可能会反对特朗普的税改计划，该计划承诺将对企业及个人提供多达6万亿美元的减税。

“这不是一个糟糕的预算议案，而是一个恐怖的预算议案，”曾在2016年竞争民主党总统候选人提名的独立参议员桑德斯(Bernie Sanders)在投票前说。“在收入严重不均的情况下，这份预算为1%的最富裕人口提供了1.9万亿美元的税收减免。”

参议院的预算案必须与众议院通过的内容差异巨大的版本协调一致。众议院的共和党人表示，相关协商可能最多需要两周。

众议院的预算议案希望通过一份对财政收入而言较为中性的税收法案，在同一立法中纳入减税计划的同时，削减2,030亿美元强制性支出项目，其中包括向贫困者提供食品补贴。参议院的版本则要求能源和自然资源委员会在下一个10年节约至少10亿美元。

参议院的提案包括一项名为“协调(reconciliation)”的立法工具，共和党人可以据此仅以简单多数便可让税改议案在参议院获得通过。否则就需要60张支持票，使立法有可能失败，因为共和党在参议院仅以52比48占微弱优势。(完)