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美国国会对政府拨款议案争执不下 恐拖延至2018年
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2017年11月29日 / 凌晨2点52分 / 2 天前

美国国会对政府拨款议案争执不下 恐拖延至2018年

1 分钟阅读

路透华盛顿11月28日 - 一位美国众议院资深助理周二表示，国会恐怕无法赶在12月8日期限前，通过2018财年(今年10月1日至明年9月30日)联邦政府各项计划所需经费的议案，对相关议案的争吵将延烧至明年。

这位不愿具名的助理表示，国会共和党和民主党领袖们对2018财年的整体支出仍争论不休，必须要有临时性的拨款案来避免部分政府机构在12月8日现有资金告罄时停摆。

政府可能至少要靠临时性拨款支撑到1月底。

在国会于下个月圣诞假期休会前，若未能通过较长期的拨款议案，对总统特朗普推动扩大当前财年军事支出的努力将是一大挫败。当前财年已过了近两个月。

民主党坚持，扩大国防支出要与增加一系列非国防支出并举。后者在共和党撙节举措下一直被删减或遭到冻结。

若无法就支出总额达成一致，国会审查联邦政府岁出预算的部门将无法编写2018财年余下时间的支出议案。

周二稍早，作为参议院岁出委员会(SAC)成员的参议员葛兰姆(Lindsey Graham)告诉记者，12月份“可能会有一项持续决议案”，实际上就是有关支出议案的权宜之计。这让人产生一些疑虑，怀疑国会能否通过直至9月的政府拨款法案。

国会共和党以及民主党四位领袖原定周二稍早在白宫同特朗普会谈，讨论政府拨款、税收立法以及其它一些年末措施。

但参众两院的民主党领袖舒默(Chuck Schumer)和佩洛希(Nancy Pelosi)没有参加，之前特朗普在推特上发文批评他们对非法移民态度软弱并热心增税，并宣称，“我认为不会达成什么协议！”

舒默和佩洛希表示，他们将继续与国会的民主党领导人直接会谈。(完)

编译 戴素萍/郑茵 审校 张荻/陈宗琦

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