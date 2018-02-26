美国国会将放松银行业监管规定 并购潮一触即发

路透华盛顿2月23日 - 交易银行家、分析师和银行高管称，金融业监管规定放松可能会迅速释放被压抑的美国中型银行并购交易。

自2007-2009年金融危机以来，银行业并购活动一直低迷。因为资产规模超过500亿美元的银行需遵守更严格的监管规定，而且监管规定的积极执行阻止存在合规问题的银行进行扩张。

在美国共和党总统特朗普敦促下，议员们将提高系统重要性银行的门槛，使过去为避免额外合规和资金成本而限制增长的银行并购意愿增强。

预计未来几周在美国参议院通过的一份两党议案将把这一门槛上调至2,500亿美元，是迄今为止对2010年多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法作出的最大改变。

“就像正在讨论的那样，把门槛从500亿美元升到2,500亿美元，这肯定会有助于消除重大障碍，可能会看到并购活动升温，”迈阿密湖BankUnited Inc(BKU.N)执行长Rajinder Singh表示。

监管机构还在考虑加快协议批准进度，放宽可能令交易推迟的合规问题。

据路透数据，美国银行业交易数量在2014年至2017年间下降23%，且每年都下降。而同期整体并购活动每年都在上升。

Singh补充称，资产规模在200亿至2,000亿美元的银行中可能会有交易出现。

“如果把门槛提高到2,500亿美元，那么压力就会减轻，”他说，并称如果BankUnited要进行收购，目标可能会是规模较小的同业。

投资银行业人士对路透表示，一旦参议院议案获得通过，交易协商料将随之展开。(完)