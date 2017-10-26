美国众议院周四将就预算提案进行投票 结果难料

路透华盛顿10月25日 - 美国众议院周四将就一项预算提案进行投票，由于一些共和党人誓言投下反对票以保护一项受欢迎的减税优惠政策，所以投票结果将难以预测。这项预算计划对美国总统特朗普的大规模减税计划至关重要。

反对阵营抵制取消州和地方所得税扣减的提议。取消这项减税优惠将影响到纽约、新泽西和加州等高税州的中产阶层选民。

这是共和党人士拟定的减税计划中的一项。面对民主党的反对，这项预算提案对于共和党能否使税改议案在国会通过至关重要；该预算提案已获参议院批准。

该提案“显然是一些议员关切的问题，共同目标是通过协同努力来解决问题并推进，”众议院多数党党鞭斯卡利塞(Steve Scalise)的一位助手周三表示。

投票已进入倒计时，但僵局尚未打破。共和党议员之前计划当地时间9 p.m.在众议院议长莱恩的办公室开会，以试图敲定解决方案，但会议推迟至定于1430GMT进行的预算案投票之后进行。

新泽西州共和党代表Tom MacArthur对记者表示，可能会有足够多的票数阻止该预算计划。“支持反对双方势均力敌，”他说。

斯卡利塞则预期会获得通过。“我们会赢得投票，”他对福克斯新闻频道表示。

共和党已草拟一项减税计划，独立分析师称该计划将在未来十年对企业和个人减税最多6万亿美元，但详细议案料要到下周才会公布。

如果国会批准一项减税计划，将是特朗普1月上台以来取得的首项重大立法胜利。(完)