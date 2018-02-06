美国国会移民立法进展困难 但似乎不会导致政府再次停摆

路透华盛顿2月5日 - 旨在帮助年轻“追梦人”移民的立法工作周一在国会未取得太大进展，但尚无迹象显示，如果该法案未能获得通过，将引发1月部分政府部门关闭三天的情形重现。

争取给予追梦人永久保护的努力已持续数月之久，最近取得进展--参议院推出一项新的两党议案。“追梦人”是指多年前在孩童时代就被非法带入美国的移民。

共和党总统特朗普似乎立刻就否定了该议案，称任何移民法案都应该为修建墨西哥边界墙提供资金。但是，这项议案赢得了参议院民主党人Dick Durbin的支持，而他一直是为追梦人权益奋斗的核心人物。

周一，立法者们急忙起草了一份临时支出法案，以避免现有资金周四耗尽后被迫在全国范围内关闭政府机构。

此前因国会未能达成移民协议，在1月中旬推迟了一项临时支出法案的通过，引发了为期三天的政府关闭。这一次，未见关于今年政府将第二次停摆的严重威胁。

共和党参议员麦凯恩和民主党参议员Chris Coons周一就移民议题提出跨两党的妥协方案。而类似的立法提案在众议院已经获得一些支持。

除了保护追梦人不被遣返，还将加强美墨边境的安全。

比起特朗普上月出台的计划，麦凯恩与Chris Coons联手所提的版本涉及范围较小，虽然没有提出全面改革移民系统，也未纳入为美墨边墙提供资金，但它要求为追梦人提供一个免遭遣返的途径并取得公民身分；此外，也提出加强边境安全。

“这个议案...确实处理了我们所面对的两大迫切问题：保护DACA适用者以及边境安全，”Chris Coons在与麦凯恩共同发表的声明中说。DACA指的是奥巴马政府时期的童年入境者暂缓遣返计划。

虽然麦凯恩与Chris Coons的计划中没有纳入为兴建边界墙拨款，但Coons周一认为仍将有足够的两党议员支持来通过立法。他指出，众议院版本已吸引到27名共和党籍、27名民主党籍议员共同支持。(完)