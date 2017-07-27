美国参议院共和党别无选择 主推“极简版”议案以废除奥巴马医保

路透华盛顿7月26日 - 美国参议院的共和党领袖们在兑现废除奥巴马医保的七年承诺时遭遇挫折，周三转变重点，争取让一份经过删减的“极简版”议案获得通过，从而进入众议院的讨论。

这是共和党人的最后一搏，因参议院以45票支持55票反对，没有让直接废除奥巴马医保的提案获得通过。该直接废除的提案有两年的缓冲期，以便国会有时间找到取代方案。七位共和党议员投了反对票。

这份旨在废除奥巴马医保的议案24小时内第二次在参议院遇挫。2010年颁布的平价医疗法案，也就是通常所说的奥巴马医保，令大约2,000万人得到医疗保障，其中许多人为低收入阶层。共和党人5月以来一直在炮制这份废除并取代奥巴马医保的计划，但周二在参议院遭到否决。

这些失败突显出，围绕政府在帮助提供医疗保障所起的作用方面，共和党党内存在深刻的分歧。参议院的自由辩论已进入第二天，讨论可能持续全周。

共和党议员表示他们仍在研究，在简版废除计划中应该包括哪些内容，可能只是删除要求个人与雇主取得或提供医疗保险的指令，并废除对医疗设备制造商征收的一种税。

参议院中的共和党三号人物John Thune表示，该党正在“研究议案内容，以便尽可能多地废除奥巴马医保(Obamacare)，并能获得本党至少50名参议员的支持。”

共和党在参议院占有52对48的多数优势。

参议院中的共和党二号人物John Cornyn对记者表示，支持精简版议案的人越来越多。

“我认为存在足够多的共识，”他说。 (完)