美国共和党在投票表决前变通策略推进特朗普医改议案

路透华盛顿7月23日 - 美国共和党参议员领袖打算最早在周二举行一次程序性表决，以推进废除或取代奥巴马医改的立法，但尚不清楚参议员会就哪个版本的议案进行表决。

总统特朗普和国会共和党议员在积极活动，努力兑现有关废除奥巴马医改法案的承诺。

作为共和党领袖之一的参议员John Thune在“Fox News Sunday”节目中表示，最初的投票只是开启议案辩论的一个方式，这样一来两党参议员可以提议修改办法。

“将于本周某个时候开始的首次投票将会推进到考虑那项立法的程度，并至少展开可进入公开修改程序的辩论，”Thune说。

共和党控制的众议院5月通过了他们的那版医保议案。参议院共和党人考虑过两个版本的医保议案，但没能达成一致，因为有预估显示，如果议案中的那些提议成为法律，最多将会有2,200万名美国人失去医疗保险。在没有替代方案的情况下废除奥巴马医改的计划也不幸搁浅。

共和党在参议院仅掌控微弱多数席位，在100个席位中拥有52席。由于民主党议员一致反对共和党的努力，参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)最多只能失去两位自党参议员的赞同票。

任何改写奥巴马医保立法的命运都还没有定论，因为许多共和党议员尚未表明立场。

“看起来我们周二将举行一场投票，但就哪个议案进行投票呢，是众议院版本的议案，还是第一版的参议院议案，还是第二版的参议院议案，我们都不知道，”共和党参议员Susan Collins周日在CBS电视台“Face the Nation”节目中说道。(完)