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美国参议院金融委员会通过放松银行业监管的法案
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2017年12月6日 / 凌晨1点18分 / 2 天前

美国参议院金融委员会通过放松银行业监管的法案

1 分钟阅读

路透华盛顿12月5日 - 美国参议院金融委员会周二通过一项法案，该法案将是2007-2009年金融危机以来首次放松银行业金融监管规定。

金融委员会以16-7的票选结果同意推进上述法案，目前法案提交参议院整体审议。

该法案将放松对资产规模低于2,500亿美元的银行监管要求，还将对2010年多德-弗兰克金融改革法案的其他一些规定作出调整。

尽管该法案似乎有望在参议院获批，但其前景仍不明朗。议员们12月份日程繁忙，需要敲定减税法案，还需要通过一项融资法案以避免政府停摆。

支持者辩称，该法案将通过鼓励放贷来刺激经济。但批评者称，该法案加大了未来出现危机的风险，且对已经享有丰厚获利的银行有利。“这项法案对银行有利，包括最大型的银行，”参议员Sherrod Brown称。

这项法案对2010年多德-弗兰克金融改革法案中的部分强化金融规定作出多项调整，放松规定主要针对中小型银行和信用社。

但也有一些对更大型银行有益的条款，最为显著的就是部分大型银行作为“系统重要性”金融机构，对加强的监管审查享有豁免。

议案将银行面临更严格规定的资产门槛从500亿美元提高至2,500亿美元。

一旦议案获得通过付诸实施，资产介于500-1,000亿美元的银行将获得豁免，资产介于1,000-2,500亿美元的银行在18个月后将获得豁免。

根据议案，美联储可灵活决定是否提前让银行获得豁免，以及在一定条件下重新接受审查。

该议案还规定，资产不到100亿美元的银行免受部分监管要求限制，包括“沃克尔规则”(Volcker Rule)的自营交易禁令。(完)

编译 王灿/侯雪苹；审校 龚芳/王兴亚

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