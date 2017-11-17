焦点：美国众议院通过税改案 轮到参议院展开攻防战

路透华盛顿11月16日 - 美国共和党议员周四朝1980年代以来美国最重大的税法改革迈出重要一步，因众议院通过了总统特朗普所寻求的全面减税方案。

2017年11月16日，华盛顿，美国国会众议院议长莱恩在宣布通过税改法案的记者会上讲话。REUTERS/Aaron P. Bernstein

如今要轮到美国参议院讨论税改案，参议院版本的税改已经遭遇一些共和党人士的反对。参议院料将不会有决定性的行动，直到下周的感恩节假期过后。

“简单、公平和有竞争力的税法将是我们经济的推动力，而且是唾手可得的。如今是时候去履行了，”白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)在众议院以227票对205票表决通过了税改案后表示。

美国国会自共和党总统里根时代以来就没有进行过全面的整顿税法。众议院通过的税改案并没有像里根1986年广泛税改方案那样的全面，但也是自那时以来最具野心的计划。

但税改计划在参议院还要面临联邦赤字、保健和税收利益的分配等考量的重重阻碍。共和党在参议院只是微弱多数，如果民主党议员仍一致反对，那么共和党议员在参议院表决时跑票不能超过两票。

参议院共和党税改议案撰写者做出了一个冒险的决定：把议案与废除民众根据奥巴马总统的平价医疗法案获得医疗保险的权利相挂钩。这样一来，该税改议案就将遭遇今年稍早挫败共和党推翻奥巴马医保的那股政治阻力。

众议院版本的税改议案将把个人和家庭税级从七个整并为四个，并将公司税税率从35%调降至20%。该议案估计将使联邦赤字在未来10年增加近1.5万亿美元。

该议案还将削减或取消部分很受欢迎的税负抵扣，包括一项针对州和地方所得税的抵扣；同时继续对房产税抵扣设置上限。

取消或削减部分税务抵扣措施是弥补减税造成税收损失的一个办法。但民主党曾指出，分析显示数以百万计的美国人最终可能会面临税负加重，因为受欢迎的税务抵扣措施取消。

“这是议案中可耻的一块，共和党应该更清楚，”众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)在表决前向议员表示。

13名共和党众议员反对该提案，其中12人来自纽约州、新泽西州和加州；这几个州的税率较高，因此取消州和地方所得税扣减对这些州的民众冲击更大。

“战斗并没有结束。我希望继续进行协商，代表我的选民争取对提案进行修改，”纽约州的共和党众议员Lee Zeldin表示。他投了反对票。

投资者对税改前景感到振奋，美股周四在众议院通过该议案后上扬，美元指数也小幅上涨。

Performance Trust Capital Partners的交易主管Brian Battle表示，股市当日大涨是受到了众议员投票结果的提振。

**更大的阻碍**

“股市目前受此提振，债市也出现转向，”他说。“税改计划还未成为定局，但它已经跨过了众议院这个比较低的障碍。更大的挑战则是在参议院获得通过。”

共和党人很长时间以来一直承诺减税，并将相关立法视为在2018年11月国会选举中保住权力的关键所在，特别是在未能兑现承诺废除奥巴马医保之后。

但要在参议院通过该议案并非易事，因为共和党在参议院100个席位中占据52席，所以要通过税改不能损失超过两张共和党议员的赞成票。

参议院版本的提案已经遭到多名共和党议员的批评，其中包括参议员Susan Collins，她此前就曾导致共和党废除奥巴马医改的努力失败。

众议院和参议院的版本在提交给特朗普签署之前，必须进行调和；而共和党众议员Tom Cole称这不是问题。“两个版本间并不存在无法消除和解决的问题，”他对记者说。

参议院财务委员会周四就参议院版本的税法修正案进行投票。国会领导人希望尽量在年底前通过税改。

参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)警告共和党人称，税改议案将导致联邦赤字扩大，从而危及军费支出等其他重要领域。(完)