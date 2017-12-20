美国国会欲避免政府停摆 过程或将一波三折

路透华盛顿12月19日 - 美国国会争取于周五午夜前通过一项临时性支出议案的过程愈加复杂化，由于对国防支出以及医疗保健与其他项目仍存在分歧，国会本周料有激烈争论。临时性支出议案旨在避免政府出现局部停摆。

在特朗普与共和党议员本周将庆祝税改议案过关之际，本周结束时政府停摆的可能性，受到议员们的关注程度大减。

不过他们似乎认定，这项包含许多迥然不同内容的议案势必难逃一番折腾，过程可能一波三折直到最后一刻。

“我会投票支持任何我需要支持的东西，来维持政府运转，”共和党众议员Chris Collins对记者表示。

在参众两院占有多数优势的共和党人对拨款议案表示乐观，认为该议案连同一份大规模的灾难援助议案会在周五截止期限前获得通过。

但一些人预测国会议员们会一直争执到最后时刻。

众议院可能最早在周三投票，决定是否同意将多数国内项目的拨款延长至1月19日。民主党人可能多数反对这项议案，认为议案无视他们认为的当务之急。

共和党人坚持，众议院议案中应包括在截止9月30日的当前财年余下时间里增加军费拨款。

如果议案真的像预期那样没有同样增加非军费开支，参议院民主党人料将阻挠这一方案。(完)