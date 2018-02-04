美国国会未在“追梦者”问题上取得进展 政府可能再度关闭

路透维吉尼亚斯特灵/西维吉尼亚白硫磺泉镇2月2日 - 美国国会本周并未在就70万“追梦者”的地位达成协议方面取得明显进展，美国总统特朗普周五称，到下月最后期限前也“很可能不会发生”。

该协议缺乏进展是否意味着联邦政府下周可能再度关门还不明朗，但这令追梦者感到担忧。“追梦者”是指在童年时期追随父母非法进入美国的年轻人。

特朗普去年表示，他将在3月5日结束前总统奥巴马设立的一项旨在保护追梦者不被遣返的计划，并敦促国会在此之前采取行动。但目前并未有任何行动。

“我们希望达成一项协议，”特朗普在维吉尼亚对美国海关和边境保护局的官员称。他指责民主党议员导致了僵局。

“我认为他们想将此作为用于选举的政治目的。我的确不满从民主党的立场采取的方式，”他说。

民主党已多次重申，他们希望将对追梦者的保护写入法律。奥巴马的童年入境者暂缓遣返手续(Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA)给予追梦者暂时的合法地位，让他们可以在美国学习和工作，不用担心被遣返。

控制国会的共和党尚未决定如何处理DACA和追梦者的问题。他们周五结束了在西维吉尼亚山区度假胜地的三天休息，但和一周前相比并未朝达成共识前进太多。

众议院的一位资深共和党幕僚称，众议院计划周二对让联邦政府在2月8日现有融资到期后继续运行的议案进行表决。

该幕僚并未就提供这一最新临时融资举措持续期的细节。(完)