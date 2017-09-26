《RUSSELL专栏》美国对亚洲输出原油 或将撼动全球油品定价

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透新加坡9月26日 - 美国页岩油输往亚洲，将成为市场一大干扰因素，因在这个对能源需求殷切区域的炼油业者纷纷寻求扩大并分散其原油来源，其后果可能不仅止于油品贸易流向变动而已。

美国原油产出增加，势必得找寻出路，应该没有人会感到意外的是，这些原油会流向全球成长最快速的消费区域，但其转变的速度之快则是令部分市场人士措手不及。

美国对亚洲的原油出口规模仍相对较小，汤森路透旗下Oil Research and Forecasts估计，今年前八个月的数据约为26.1万桶/日。

不过这大约是去年同期的十倍。主要原油买家中国2016年1-8月只买进一艘美国原油船货，数量还不到100万桶，但今年至今从美国每日的购买量约在11.5万桶。

随着美国页岩油生产迅速扩张，未来几年美国页岩油出口也可能急遽增长。

二叠纪盆地是美国主要页岩油产地之一。雪佛龙(Chevron)副总裁Ryan Krogmeier周一在新加坡标普全球普氏亚太石油会议上表示，到明年，二叠纪盆地产出将从当前的240万桶/日飙升至290万桶/日。

其中多数将用于出口，因为美国墨西哥湾沿岸炼厂没有加工偏轻质原油的能力，这些炼厂更多地是加工来自墨西哥湾离岸平台的偏重质和酸性原油以及来自中东的进口原油。

亚洲因此成为美国原油输出目的地。但还需要多个因素合力才能确保美国原油确实流向东方。

首先也是最重要的就是美国原油需维持相对类似品级的大幅折价，毕竟其装船及运输成本要更高。

美国页岩油基本参照西德克萨斯中质油(WTI)价格，而安哥拉和尼日利亚等其他通常运送至亚洲的轻质原油则是参照全球指标油价布兰特原油价格。

WTI和布兰特原油之间的价差近来有所扩大，布兰特原油周一收于每桶59.02美元，较WTI收盘价每桶高6.80美元。

实际上，投资者认为作为WTI产地的美国仍存在过剩原油，而随着石油输出国组织(OPEC)及其盟友开始削减全球石油库存，布兰特原油市场正开始收紧。

**WTI贴水将继续存在**

WTI对布兰特原油当前的贴水肯定能让贸易商将美国原油运往亚洲有利可图。如果被预定的船货数量达到足够高的水平，从理论上来说，这应该会提振WTI相对于布兰特原油的价格。

不过，WTI价格相对于布兰特油价的涨幅有一定限度，过了这个限度，将美国原油运到亚洲从经济上来看就不再可行。

估测这个临界水平显然是不精确的科学，但值得指出的是，4月和6月是今年运到亚洲的美国原油数量最多的两个月份。

在4月和6月之前的6-8周左右，均出现了WTI较布兰特原油贴水扩大的情况，这表明该价差需要达到每桶5美元左右，才能使贸易商将原油从美国运往亚洲有利可图。

这表明，美国原油将不得不较布兰特原油维持结构性贴水，方能清除增加的美国原油供给。

当然，这一水平并非是固定或永久的。未来数年可能很容易下跌，因美国增建的基础设施可使出口原油直接装载到最大型油轮上，而不像现在许多出口港那样是中型油轮。

另一重要影响是，在亚洲原油买家中，美国原油在定价决策方面将发挥更加重要的作用。

如果寻求购买轻质油的亚洲炼厂能够以与美国原油相关联的价格购买原油，那么与布兰特原油挂钩的油价或许就远没有那么大的吸引力了。

这意味着，以布兰特原油为基准的油企将不得不提供更大贴水，以在亚洲市场同美国原油同台竞争。

在取代布兰特原油成为全球油价基准之前，美国原油还有很长一段路要走；作为对冲和价格发现的工具，美国原油可以好好利用打入亚洲市场的机会，吸引更多亚洲地区市场参与者。(完)