美国达拉斯联储总裁称10年期公债收益率偏低不是好兆头

路透加州帕洛阿尔托10月10日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周二称，希望再次升息前能看到更多通胀上升的迹象，不过长期借贷成本偏低，可能限制利率上升的速度和幅度。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年已升息两次，外界普遍预期12月会再升息一次。不过即便美联储瞄准的短期利率攀升，但美国指标10年期公债收益率下降，这种反转现象非比寻常，柯普朗认为有点不妙。

“我认为这显示了未来经济增长，”柯普朗在斯坦福大学经济政策研究院称。“我不希望看到我们升息过快，导致收益率曲线倒挂，因为历史显示，收益率曲线倒挂常常是衰退的前兆。”

柯普朗今年拥有美联储政策表决权，他在周二论述如何平衡维持低利率与可能升息过快的代价。他再次表示，虽然9月失业率低见4.2%，但他忧心全球化和科技恐将持续抑制通胀。

他称，尽管劳动市场接近充份就业，为通胀构成一些上行压力，但这些长期力量就像是逆风阻力。

“我将寻找我们在中期内实现2%(通胀)目标方面取得进展或可能将取得进展的证据，”柯普朗对记者说道。

在被记者问到他对美联储前理事瓦尔许的看法时，柯普朗称他认为美联储存在意见分歧是良性的。

美联储主席叶伦的任期将在明年2月初结束，瓦尔许是总统特朗普考虑的接任人选之一。

瓦尔许2011年因美联储推进购债的决定辞职；多数联储决策者认为购债计划帮助美国经济避免了更严重的的经济下行。

“我认为瓦尔许非常棒，”柯普朗周二在斯坦福大学经济政策研究所发表讲话后对记者说。“他和我或许在某些问题上存有分歧。我认为这是好事...我相信会有好的决定，未来联储的运作将十分有效，包括叶伦如果留任的话，我认为她的工作非常出色。”(完)