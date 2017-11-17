美国达拉斯联储总裁称失业率下降可能推动加息

路透休斯顿11月16日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周四重申，他对美国联邦储备委员会(美联储/FED)下次政策会议可能加息持“非常开放的态度，且正在积极地考虑这一问题”。

“对于接下来几次会议考虑采取下一步举措撤出宽松政策，我的态度非常开放，”柯普朗在达拉斯联储休斯顿分部的一次会谈后对记者表示。柯普朗今年在美联储政策委员会具有投票权。

柯普朗深信，全球化、科技等“结构性”不利因素将继续对通胀带来下行压力，尽管理论上来讲，提振通胀应通过收紧就业市场来实现。

他周四这番言论表明，如果美联储不随着失业率下降而加息，有可能导致经济过热，他对此愈发感到不放心。

他说，预计失业率将进一步下降，“偏离”美联储的充分就业目标。美国失业率目前在4.1%。

“如果充分就业(目标)的偏离情况变得严重，对我而言这就足以成为去除宽松政策、更进一步的理由，”他说。

他说，通胀率料将升向美联储的目标，尽管压制通胀的结构性压力正在加剧，但“周期性因素的力量在增强”。

“对我而言，审慎的风险管理意味着要采取一些行动逐步且耐心地去除宽松政策，”他说，即便这意味着在美联储刚刚实现充分就业和2%通胀目标这两个政策目标其中之一时，就要升息。“不会等到两个目标都达到时再行动。”

**美联储新主席**

与其他美联储决策官员一样，柯普朗称他相信联储理事鲍威尔被提名接替叶伦出任下任美联储主席，说明美联储的政策将具有连续性，但这并不会阻止联储就治理、政策框架、目标设定和银行业监督开展必要的检讨。

他呼吁审视沃克尔规定，但表示他并不认为对大银行的资本要求或压力测试在损害经济增长，因此这部分应当保持原样。

“我不希望放松这些工作，”柯普朗表示，不过他称的确希望针对小银行的“监管放宽”。“我认为这些做法并未损及这个国家的经济增长。”(完)