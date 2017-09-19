焦点：美国防部长暗示存在对朝鲜诉诸武力的选项 但没有提供细节

路透华盛顿9月18日 - 美国国防部长马蒂斯周一暗示，存在对朝鲜诉诸武力的选项，这样或可让韩国免受残酷打击。不过他没有谈及是何种选项，或者是否涉及使用致命武器。

美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)周日表示，联合国安全理事会对于控制朝鲜核计划已束手无策，美国可能必须将此事交给国防部处理。

朝鲜半岛若爆发冲突，很容易演变成1950-1953年朝鲜战争以来所未见程度的流血事件。当年的战争导致逾5万名美国人和数以百万计的朝鲜人丧生，战争最后以停战告终，没有达成和平协议。

首尔位于朝鲜的炮火射程之内。据信朝鲜除了核武器和常规武器外，还拥有大量生化武器。

在被问及美国是否有任何不会让韩国面临极大风险的对朝军事选项时，马蒂斯表示，“是的，有的。但我不会细说。”

在被追问那是否可能包括动用毁灭性武力的所谓“动态”选项时，马蒂斯表示，“我不想谈这个”。

特朗普有多个军事选项，从海上封锁这样的非致命性行动到进行网路攻击，以及在韩国部署美国新武器等。

韩国已提出了再次在朝鲜半岛引进核武的可能性。马蒂斯承认有和韩国国防部长讨论过此事，但不愿就是否有考虑该选项表态。

“我们与盟友已就任何他们想提出来的问题展开了对话，”他说。

美国总统特朗普曾使用诸如“火与怒”等让人联想到核战的措辞，暗示对朝鲜使用致命性武力将是势不可挡的。

**军事演习**

美国军方周一称，他们出动数架B-1B轰炸机以及F-35喷射战斗机，与韩国一同在朝鲜半岛进行轰炸演习，以对朝鲜展示武力。

不过，尽管美国和朝鲜唇枪舌战，并频频展示武力，但并没有显示军事冲突一触即发的美国军事力量调动情况。

特朗普曾誓言绝不允许朝鲜用核弹头导弹威胁美国，但他亦敦促中国方面更多作为以抑制朝鲜。中国则支持由国际社会共同应对问题。

马蒂斯对记者表示，他相信外交手段和制裁迄今为止成功地对朝鲜施加了更大压力。

“是的，那是行之有效的，”他说。

即便是紧张局势升级，美国及其盟友在朝鲜试射导弹时一直奉行不干涉政策。马蒂斯周一确认该政策，称除非对美国或其盟友构成直接威胁，否则美国不会拦截朝鲜导弹。

他表示，朝鲜的如意算盘似乎是大力推进其导弹计划，“但避免越过他们所认为的可能让其受到攻击的界限”。(完)