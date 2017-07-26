焦点：美国官员称美方可能很快就对朝鲜展开最新制裁 剑指中国实体

路透华盛顿7月25日 - 一位美国资深官员周二表示，预计美国可能很快就会进行旨在抑制朝鲜武器计划的最新制裁，其中包括针对中国金融机构的举措。

在被问及预期何时会有这类制裁，以及它们是否可能会在30天内推出时，美国国务院代理亚太助理国务卿董云裳(Susan Thornton)在参议院下属委员会的听证会上表示：

“我们一直在考虑我们认为有违反情况的实体新名单...我想你们很快就会看到结果，答案是肯定的。”

董云裳表示，美国更愿意与中国合作，找出那些违反联合国制裁而与朝鲜做生意的实体。

“但我们已经充分准备好独自行动，”她称。

“我想中国人现在非常清楚，如果我们发现他们违反规定，如果中国人觉得无法配合我们追求这些目标，需要的话我们将追究中国实体。”

董云裳还表示，美国仍在考虑是否把朝鲜加回“支持恐怖主义国家”名单。2008年，作为对朝鲜去核化谈判进展的交换，美国宣布把朝鲜从“支持恐怖主义国家”名单中除名。

“我们现在正在重新考虑这个问题...我们正在研究称呼问题，”她称，并表示她无法提供做出决定的时间框架。

董云裳称，美国向中国提供了海关协助，帮助阻止中朝边境地区的非法交易。

她表示，制裁已使得朝鲜取得武器计划原材料的能力受到影响，但其导弹试射的进度未见减缓，因为目前朝鲜武器计划有许多制造环节是在其本国进行。

“我们正持续向中国表达这一点，”她表示，“我们继续尝试阻挠相关来源，尤其是硬通货与金援...不过要阻止朝鲜这类活动的难度越来越高了。”

美国官员周二表示，他们发现朝鲜龟城市某个地点的活动升温，有可能是为了在几天之内再次试射导弹做准备。

美国官员本月对路透表示，特朗普政府可能在几周内，针对与朝鲜有生意往来的中国小型银行与其他企业实施新的制裁。

中国驻美大使崔天凯周二表示，无法接受中国企业遭到二级制裁，这已严重损及与朝鲜的合作。(完)