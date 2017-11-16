美股标普道琼指数和MSCI明晟拟将通信、传媒股合并成一大类股

路透11月15日 - 标普道琼指数及MSCI明晟(MSCI.N)周三表示，对标普500指数.SPX等美国股指进行重大调整，包括将通信、传媒和娱乐类股将合并成一大类股。

这两家指数公司在声明中称，此举反映了“我们沟通、获得娱乐内容和其他信息的方式发生变革”，以及这些行业通过一系列并购进行的大规模整合。

声明称，这个新的板块指数构成将在2018年9月末生效，受到这项调整影响的大市值股的公司名称将在1月宣布。

该两家指数服务商没有说明会调整哪些公司，但候选名单可能包括Facebook(FB.O)、谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)、Netflix(NFLX.O)以及华特迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)。

这是一年多来股票分类的第二次重大调整。2016年上述指数供应商从金融股指数.SPSY中分离出房地产投资信托指数.SPLRCR。

“这是个大动作，”CFRA的交易所交易基金(ETF)和共同基金研究主管Todd Rosenbluth称。

“在金融市场中，一只股票如何归类及其比较基准都会影响资金流向。”

但旧金山Wedbush Securities的高级副总裁Stephen Massocca称，指数追踪基金作何反应是最重要的。

“对认真的投资者而言，此举的真正意义只在于来自特定指数基金或指数追踪基金的影响以及最终结果，而最终结果如何也许要由持有这些基金的资产管理公司来决定，”Massocca表示。(完)