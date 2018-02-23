美国国防部倾向于有针对性地对进口钢铝课税 以免影响盟友

路透华盛顿2月22日 - 美国国防部对特朗普政府打算出于国家安全考虑，对钢和铝进口设限的计划表示支持；不过国防部更倾向于建立一个有针对性课税的体系，并延后对铝进口设限。

美国商务部于2月16日建议总统特朗普向进口自中国等国家的钢铁实施严格限制，并向特朗普提出三个选择方案。特朗普尚未作出决定。

美国国防部长马蒂斯(James Mattis)表示，他担心限制进口的相关提议可能影响到美国的盟友，因此他更倾向于有针对性地课税。

“国防部相信，系统性实施不合理贸易行为、故意削弱我们的创新与制造业基础，对我们的国家安全构成风险，”马蒂斯在一份未标注日期的备忘录中写道。商务部网站周四发表了这份备忘录。

马蒂斯在备忘录中称，直接防御需求仅占美国产量的3%左右，所以拟议的限制措施不会影响五角大楼获取国家安全要求所需钢铁和铝的能力。

不过，尽管马蒂斯建议对钢铁的征税行动应该推进，但美国政府应在铝相关措施推进之前稍安勿躁。

“对铝采取贸易行动的前景可能足以产生震慑，让不良行为者收敛并改善，”国防部称。

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)上周表示，特朗普对采取何种措施拥有最终话语权。(完)