美国司法部接触18州检察长 寻求联手阻止AT&T收购时代华纳

路透华盛顿11月15日 - 一位知情人士周三称，美国司法部与18个州的检察长进行了接触，试图赢得他们支持阻止AT&T (T.N)以854亿美元收购时代华纳(TWX.N)的反垄断诉讼。

据这位匿名人士称，美国司法部进行反垄断审查已有一年多，迄今为止未能说服任何一州加入到可能的诉讼中来。另一位消息人士称，至少有一州仍在考虑与司法部联手一事。

该项交易已经变成政治焦点，美国总统特朗普在去年竞选时就誓言要阻止该交易，而且他还经常炮轰时代华纳旗下的美国有线电视新闻网(CNN)，其中就包括周三新发表的推文。美国司法部在同AT&T的会谈中表达了关切，担心合并后的公司会提高竞争对手的成本并遏制创新。

消息人士说，司法部接洽了多位稍早参与审查的州检查长。州检察长一直在评估该交易是否会破坏竞争，作为审查的一部分，他们还在今年夏季访谈了业内管理人士。

司法部未予置评。

司法部可能独立提起诉讼来阻挠该并购案。在复杂的重大交易中，司法部的反垄断部门经常会与各州合作，以了解交易对他们的影响。司法部一旦提起诉讼，通常会自己处理大部分的法庭辩论，而非由各州处理。

AT&T股价周三收盘涨0.27%至33.81美元；时代华纳跌0.16%至87.37美元。(完)