FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
美国司法部接触18州检察长 寻求联手阻止AT&T收购时代华纳
频道
专题
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
路透精英汇
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
深度分析
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
国际财经
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年11月16日 / 凌晨1点53分 / 2 天前

美国司法部接触18州检察长 寻求联手阻止AT&T收购时代华纳

1 分钟阅读

路透华盛顿11月15日 - 一位知情人士周三称，美国司法部与18个州的检察长进行了接触，试图赢得他们支持阻止AT&T (T.N)以854亿美元收购时代华纳(TWX.N)的反垄断诉讼。

据这位匿名人士称，美国司法部进行反垄断审查已有一年多，迄今为止未能说服任何一州加入到可能的诉讼中来。另一位消息人士称，至少有一州仍在考虑与司法部联手一事。

该项交易已经变成政治焦点，美国总统特朗普在去年竞选时就誓言要阻止该交易，而且他还经常炮轰时代华纳旗下的美国有线电视新闻网(CNN)，其中就包括周三新发表的推文。美国司法部在同AT&T的会谈中表达了关切，担心合并后的公司会提高竞争对手的成本并遏制创新。

消息人士说，司法部接洽了多位稍早参与审查的州检查长。州检察长一直在评估该交易是否会破坏竞争，作为审查的一部分，他们还在今年夏季访谈了业内管理人士。

司法部未予置评。

司法部可能独立提起诉讼来阻挠该并购案。在复杂的重大交易中，司法部的反垄断部门经常会与各州合作，以了解交易对他们的影响。司法部一旦提起诉讼，通常会自己处理大部分的法庭辩论，而非由各州处理。

AT&T股价周三收盘涨0.27%至33.81美元；时代华纳跌0.16%至87.37美元。(完)

编译 侯雪苹/汪红英；审校 张荻/陈宗琦

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below