综述：美国耐久财及贸易数据乐观 令人对第二季经济成长充满遐想

路透华盛顿7月27日 - 颇为关键的6月美国资本财出货连续第五个月上升，暗示企业资本支出帮助拉动了第二季度的经济成长。

周四公布的其它数据显示6月商品贸易逆差大幅缩窄，零售和趸售(批发)库存双双上升，也强化了上一季经济加速成长的迹象。

适逢美国政府即将于周五公布公布第二季度国内生产总值(GDP)初值，上述乐观报告促使经济学家将经济成长环比年率预估上调至最高3.5%。美国第一季经济成长环比年率为1.4%。

“经济仍然处在衰退结束后开始的长期扩张中。我们认为唯一的风险在于，从事艰苦工作、推动经济成长的劳动力不足，”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey)说。

商务部称，扣除飞机的非国防资本财订单上升0.2%，5月时上升0.4%。

核心资本财出货量用于计算政府的国内生产总值(GDP)指标中的设备支出。

不过核心资本财订单下滑0.1%，说明未来几个月设备支出可能温和。6月该数据录得12月以来首次下降，5月为上升0.7%，为1月以来最大增幅。

美国公债价格下跌，美元指数上涨。美股升至纪录新高，同时也受到Facebook (FB.O) 和威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)获利好于预期的提振。

**商品贸易逆差缩窄**

设备支出的增加主要是由能源产业推动。油气探钻在油价崩跌后减少，但之后又大幅增加。

但随着探钻活动降温，动能正在放缓。能源业复苏抵消了汽车生产下滑带来的部分拖累，从而给制造业提供支撑。制造业占美国经济的12%左右。

周四公布的其他数据中，商务部表示，6月商品贸易逆差减少3.7%至639亿美元，因出口增加。上个月商品出口增加18亿美元至1,286亿美元。

商品进口减少7亿美元至1,924亿美元。此外，6月零售和趸售(批发)库存增加0.6%。商品贸易逆差缩窄及库存增加对GDP增长来说是助力。

然库存升高也可能在未来几季打压经济成长。

“库存对经济来说并非永远是好事。若库存的积累是预期着需求环境复苏，一般而言就是正面的。”富国证券资深分析师Tim Quinlan说。

“若那是因为需求枯竭，产品没有卖出去所导致，显然就不是令人满意的信号。”

周四由劳工部公布的另一份报告显示，7月22日止当周，美国一周初请失业金人数经季节调整后增加1万人，至24.4万；但裁员数仍低，与就业市场趋紧的趋势一致。

目前初请失业金人数已连续第125周低于30万关口，这是1970年以来最长的持续纪录，而当时就业市场规模较小。劳动力市场接近充分就业，失业率处于4.4%的低位。

每年大约这个时候，初请失业金人数的起伏较大，因为汽车业者组装厂会暂时关闭以更换机械设备。通用汽车等部分制造商还会延长夏季关厂时间，以处理因销售下降而出现的过剩库存。

美国耐久财订单图表：tmsnrt.rs/2o0iZOm

美国经济-请失业金人数互动图：tmsnrt.rs/2gbkbf2

美国初请失业金及非农就业岗位图表：tmsnrt.rs/2p7dFGi

(完)