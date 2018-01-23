调查：减税政策料提振美国经济 但效应恐难持久

路透1月23日 - 接受路透调查的分析师大多表示，2018年美国经济可望以三年来最强劲的速度增长，受1980年以来规模最大的减税行动推助，但调查结果也预言减税的提振效果恐难持久。

美国1.5万亿(兆)美元减税法案已由总统特朗普于12月22日签署，虽然市场并未对此有太大反应，但这仍给全球最大经济体的前景带来一大助力。

在此同时，受访者预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)不会偏离现有的前瞻指引，即今年内料升息三次。

这项调查是在1月11-19日之间进行，受访分析师超过100位，平均预估2018年国内生产总值(GDP)将成长2.6%，上月的预估则为2.4%。若达成2.6%的成长，将创下2015年成长2.9%以来的最大增幅。

调查问及减税计划何时将开始明显提振经济成长，回应此问题的76位分析师中有超过四分之三认为今年就会实现，但多数表示提振效果可能不会持久。

“2018年初我们可能会看到减税带来的短暂亢奋，但随后就会消散，长期影响有限，”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas说道。

然而，对于减税应能提振消费者信心的乐观看法，促使逾半数的固定受访者将2018年增长预估从12月调查时的估值上调。

“这种(增长预期的)上调，主要体现出了对消费者支出和企业投资的提振，因企业和家庭的平均税率降低，使得他们能够增加开支，”TD Bank Group首席分析师Beata Caranci在给客户的报告中写道。

但分析师预计明年经济增长率将降低至2.2%，表明减税的影响不会持久，这与美联储决策者的看法一致。

因此本次调查的受访者预计，特朗普政府3%经济年化增速目标的实现，将不会早于2019年中期，也就是预估期间的结束时。

预期企业仍会增聘人手，从而推动失业率进一步下降。分析师预期2018年平均失业率将在3.9%，明年料为3.8%，较目前的17年低点4.1%更低。

由以往几年来看，就业增加并不意味着薪资也会提高，因此分析师认为今年多数时间美联储所偏爱的通胀指标将会低于2%。

调查显示，核心个人消费支出(PCE)物价指数在第四季才会触及目标，明年的均值将会在2%。

这些预测均较上次调查提高，不过就美联储12月12-13日的最新会议记录来看，对当前通胀走势不乏担忧。

尽管预期美联储将在1月31日会议上维持利率不变，但此次调查显示，最快将会在3月加息25个基点。而且金融市场已押注加息机率将有80%。

分析师预期3月之后美联储今年还会有两次的加息，到12月底联邦基金利率将会达到2.00-2.25%。

一些分析师称，预期加息的节奏或抵消减税带来的经济效益。

“鉴于经济近乎高速运行，财政刺激可能会引发更高的薪资和通胀，”TD的Caranci说道，“这可能会导致美联储加快升息，最终会遏制对经济增长的支撑力度。”(完)