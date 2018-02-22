（重发）美国明尼亚波利斯联储总裁称减税政策能否提振投资尚不确定

路透2月21日 - 美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利周三表示，对特朗普政府1.5万亿美元减税方案给美国经济带来影响的“最乐观期望”，就是该政策会提振投资，进而提高生产率。

但他在彭博新闻主办的餐会上表示，该政策是否会达到这种效果，并在此期间推动经济加速增长尚不确定。

“还存在许多可能性...”卡什卡利说，并补充称在减税推动投资之前，企业已可获得充足的信贷。

“我不确定该政策会令投资环境发生明显改变...我希望如此，那样对经济整体而言是个利好，”他说。

外界普遍预期美联储今年将升息三次，下个月就将开始加息。卡什卡利去年在美联储每次升息决议中都投下反对票。

尽管他今年对美联储政策并无投票权，但他周三表示，他宁愿等到通胀明确升向联储2%目标之后，再进一步升息。

“让我们留意且抱持耐心，”他在谈及通胀及通胀预期时表示，倘若物价加速上涨，联储将采取行动加以抑制。但在此之前，卡什卡利称，联储应维持低利率，以期挤压出更多的闲置劳动力。

他表示，“或许又会有100万名”美国民众可以重新进入劳动市场。他说他正关注薪资增长加速作为劳动市场收紧的讯号。

本月稍早报告显示1月时薪上扬2.9%，令金融市场重燃通胀上升及美联储或加速升息的预期，但卡什卡利称他在观察不只一个月的数据，才能作为决定的基础。(完)