缩表或能防止美联储遭受损失与政治抨击--联储研究报告

路透纽约1月8日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)已开始缩减其4.4万亿(兆)美元资产负债表，因美国经济从2008年金融危机中复苏，意味着对央行支持的需求减弱，而且美联储希望为应对下一次衰退保留弹药。

周一公布的联储研究报告表示，缩减资产负债规模，还能够让联储免受债券持仓在未来可能遭遇潜在亏损的冲击，也不会因为可能导致纳税人资金损失而遭受政治抨击。

这份由五位央行经济学家及一名独立教授所做的研究显示，如果联储继续持有现有的全部资产，未来几年遭遇亏损的机率约为30%。

不过报告显示，如果联储缩表幅度能达到1.3万亿美元或更多，那么亏损的可能性将下滑至不到5.0%。

“在这个过渡期间，美联储会或许不得不应对政治经济方面的担忧，涉及上缴财政部的收益出现波动，包括有可能出现净亏损，”报告的作者写道。这份报告不一定代表决策高层的观点，但或许可以从中一窥联储的想法。

研究报告阐明了美联储作为美国公债最大持有者逐步脱离这个全球最大、流动性最强的市场时可能怀有的动机。庞大的资产负债表或导致未来的净亏损，这在政治上是有风险的，也是美联储在2012年讨论第三轮购债计划时决策者曾提出的几项担忧之一。

周一公布的这份研究报告分析了美联储当前计划下的三种可能性：逐步减持部分资产直至2021年，随后保持资产组合稳定；减持持续到2022年或2023年，让资产规模恢复到危机前水准。

随着减持更多的债券，美联储上缴美国财政部的收益减少，但为银行存放在联储的超额准备金支付的利息也将减少。

另一方面报告发现，美联储最终保留的资产越多，美国债务与GDP之比也越小，但报告指出，这要取决于联储官员的政策决定。(完)